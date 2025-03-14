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Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 11.62 km derinlikte kaydedildiğini bildirdi.

Güncel
  • 14.03.2025 14:58
  • Giriş: 14.03.2025 14:58
  • Güncelleme: 14.03.2025 15:03
Kaynak: Haber Merkezi
Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 14.44'te meydana geldi.

Depremin derinliği 11.62 km olarak ölçüldü.

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