Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 11.62 km derinlikte kaydedildiğini bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 14.44'te meydana geldi.
Depremin derinliği 11.62 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2025-03-14
Saat:14:44:31 TSİ
Enlem:38.91306 N
Boylam:32.96639 E
Derinlik:11.62 km
Detay:https://t.co/ikw2Ki7pNb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi