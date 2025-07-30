Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Konya Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Saat 06:40'ta meydana gelen depremin derinliği 15.6 km olarak ölçüldü.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya Ilgın'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadesini kullandı.