Konya'da 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: 11 suçtan kaydı olan erkek gözaltına alındı

Konya'da 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu belirtilen Ahmet Ö. (24), gözaltına alındı.

Karatay ilçesinde oturan ve 4 yaşındaki çocuklarının sağlık durumundan şüphelenen aile, 10 Ağustos günü çocuklarını hastaneye götürdü.

Hastanede yapılan kontrolde çocuğun cinsel istismara uğradığı belirlendi. Aile, bunun üzerine polis merkezine gidip şikayette bulundu.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, şikayetin ardından çalışma başlattı.

11 SUÇTAN KAYDI VAR

Polis, çocuğun oturduğu mahalledeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Yaklaşık 250 güvenlik kamerası ve 500 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, 11 suçtan kaydı olan Ahmet Ö'nün sokakta gördüğü küçük çocukla birlikte binaya girdiğini ve birlikte çatıya çıktıklarını belirledi.

Ahmet Ö, dün akşam saatlerinde polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Köprübaşı Şehit Azam Güdendede Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Ahmet Ö.'nün işlemleri sürüyor.