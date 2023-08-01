Konya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Konya ili Selçuklu ilçesinde saat 18.06’da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer Konya’nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Konya ilimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06’da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım” ifadelerine yer verdi.

BİR DEPREM DE İZMİR'DE

İzmir'in Buca ilçesinde de saat 18.36'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan, saat 18.36'da meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki sarsıntının 7,69 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.