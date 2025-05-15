Konya'da 5,2'lik deprem: Ankara'da da hissedildi
Konya'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Ankara ve çevre illerde de hissedildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem, Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 15, 2025
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2025-05-15
Saat:15:46:36 TSİ
Enlem:39.0675 N
Boylam:33.27639 E
Derinlik:18.73 km
Detay:https://t.co/FoaTrdmSEe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.