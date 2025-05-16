Konya'da 5,2'lik deprem nedeniyle 7 evde çatlak oluştu

Konya'da dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespiti için başvurulan 29 evden 7’sinde küçük çaplı çatlaklar olduğu belirlendi.

Kulu'da dün saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Konya’nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

İlçe merkezinde sarsıntıyı hissedenler, ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Depremin ardından AFAD ekipleri, bölgede saha çalışması yaptı. Konya Valiliği tarafından ilçede kriz merkezi oluşturulup gelişmeler takip edildi.

17 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Deprem sonrası 17 kişi, ayak burkulması ve anksiyete krizi şikayetiyle Kulu Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Tedavileri tamamlanan yurttaşlar taburcu edildi.

Kriz masasına Kulu merkezde 3 ve 7 kırsal mahallede ise 26 ev için hasar tespiti ihbarı yapıldı. Ekiplerin inceleme yaptığı yapılardan 22'sine hasarsız raporu verilirken, 7 yapıda ise küçük çaplı sıva çatlakları olduğu tespit edildi. Bu yapıların taşıyıcılarında da bir soruna rastlanmadı. Bir camide hasar olduğu belirlendi.

Depremden sonran ilçede hayat normale döndü.