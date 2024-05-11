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Konya'da 8 metre derinliğinde 2,5 kilometrelik "yüzey yarığı" oluştu

Ajans Haberleri
  • 11.05.2024 13:00
  • Giriş: 11.05.2024 13:00
  • Güncelleme: 11.05.2024 13:00
Kaynak: AA
Konya'da 8 metre derinliğinde 2,5 kilometrelik "yüzey yarığı" oluştu

Konya’nın Çumra ilçesinde kuraklık ve yer altı sularının çekilmesine bağlı olarak, ilk tespitlerde derinliği 8 metreyi bulan, 2,5 kilometre uzunluğunda yüzey yarığı oluştu.

Çumra'nın Adakale Mahallesi'nde kuruyan Hotamış Gölü havzasında 3 yıl öncesinde görülen yarıkların oluşumu sürüyor.

Düşen yer altı su seviyesiyle oluşan zemin çökmelerine bağlı gelişen yüzey deformasyonu, 8 metre derinliğe ulaşabiliyor.

Kuraklıkla ovada oluşumu sıklıkla gözlenmeye başlayan yarıklar, yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. En son Adakale Mahallesi'nde görülen, 2,5 kilometre uzunluğundaki yarıklar, bölgede yaşayanları tedirgin etti.

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