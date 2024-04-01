Konya'da ağaç budamaya giden kişi ölü bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bahçesindeki ağacın dallarını budamaya giden kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'ndeki bahçe evindeki elma ağacını budamak için ikametinden ayrıldığı öğrenilen 65 yaşındaki Lütfi K'den iftar saatinin gelmesine rağmen haber alamayan yakınları, Lütfi K'yi bahçeye geldiklerinde yerde hareketsiz yatar halde buldu.

İhbar üzerine adrese 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı muayenede Lütfi K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Lütfi K'nin cansız bedeni cenaze nakil aracıyla Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Lütfi K'nin ağaç budarken çıktığı merdivenden düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor.