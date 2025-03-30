Konya'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir partmanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Sofuhane Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği'ne ait 5 itfaiye aracı ve arazözlerle yapılan müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yetkililerden bilgi aldı.