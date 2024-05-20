Konya'da apartmanın 4. katından 'düşen' kadın öldü

Konya'nın Selçuk ilçesinde saat 14.45 sıralarında, psikolojik sorunları olduğu ifade edilen Nazlı Akdoğan isimli kadın, ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 4. katında bulunan dairenin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle 'düşerek' öldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kadın 20.05.2024 16:22 Giriş: 20.05.2024 16:22

Güncelleme: 20.05.2024 16:24 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA