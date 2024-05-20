Konya'da apartmanın 4. katından 'düşen' kadın öldü
Konya'nın Selçuk ilçesinde saat 14.45 sıralarında, psikolojik sorunları olduğu ifade edilen Nazlı Akdoğan isimli kadın, ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 4. katında bulunan dairenin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle 'düşerek' öldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Konya’da bir kadın, 7 katlı binanın 4’üncü katındaki evinin penceresinden beton zemine 'düşerek' hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Demiryolu Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanda meydana geldi.
Apartmanın 4. katında ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen 40 yaşındaki Nazlı Akdoğan, pencereden henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine 'düştü'.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Nazlı Akdoğan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Nazlı Akdoğan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.