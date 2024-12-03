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Konya'da aracındaki kaynak makinesinin içinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 03.12.2024 15:57
  • Giriş: 03.12.2024 15:57
  • Güncelleme: 03.12.2024 15:57
Kaynak: AA
Konya'da aracındaki kaynak makinesinin içinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İlçe Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya-Konya kara yolundaki uygulama noktasında H.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

Araçtaki kaynak makinesinin içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, sürücü H.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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