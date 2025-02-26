Konya'da araçta çıkan yangında bir bebek ve kadın öldü, 2 kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya'da otomobilde çıkan yangında bir bebek ve kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında, araçtaki bebek ve kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırdı.

Yangının araç içinde bulunan oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi.