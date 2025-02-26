Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Konya'da araçta çıkan yangında bir bebek ve kadın öldü, 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 26.02.2025 18:50
  • Giriş: 26.02.2025 18:50
  • Güncelleme: 26.02.2025 18:50
Kaynak: AA
Konya'da araçta çıkan yangında bir bebek ve kadın öldü, 2 kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya'da otomobilde çıkan yangında bir bebek ve kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında, araçtaki bebek ve kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırdı.

Yangının araç içinde bulunan oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol