Konya'da asker eğlencesinde kavga: 5 yaralı

KONYA'da, asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı.



Olay, dün saat 21.30 sıralarında Seydişehir ilçesi Yenicami Mahallesi 154510 Sokak'ta meydana geldi. Asker eğlencesinde alkollü iki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada N.A. bıçakla bacağından, E.G., A.A., E.S., ve E.A. da tekme ve yumruk darbeleri ile bıçak kesiği nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan N.A., Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, alkol komasına girdiği belirlenen A.A. ise Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, tedavileri sonrası yaralıların ifadesini aldı, soruşturma sürüyor.