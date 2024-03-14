Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel hayatını kaybetti

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü. Kaza yerinde pist onarım çalışması yapan iş makinesi operatörü uzman çavuş hayatını kaybetti. Uçak düşmeden paraşütle atlayan pilot ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Konya'da 3. Ana Jet Üssü'nde Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı iniş sırasında düştü.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.

NTV yayınına telefonla bağlanan Konya Valisi Vahdettin Özkan, şunları söyledi:

''12.45 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağımız düştü üs bölgesine yakın noktada düştü. Pilotumuz atlayarak sağ olarak kurtuldu. Uçağın düştüğü yerde şantiye alanında araştırmalar devam ediyor. İlk edindiğimiz bilgilerde şantiyenin içinde iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğu bilgisini aldık. İlk bilgi askeri personel olduğu yönünde.''

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da sosyal medya hesabından kazayla ilgili paylaşım yaptı. MSB'nin açıklamasında kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilirken "Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur" denildi.

Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır.



Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir.



Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan… — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2024

Paraşütle atlayarak kazadan kurtulan pilot Ş.G., tedbir amacıyla askeri helikopterle Selçuk Üniversite Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza kırım ekipleri, olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

NF-5 tipi eğitim uçağının düşme nedeni henüz bilinmiyor.