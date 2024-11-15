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Konya'da ayrıldığı kadını katleden erkek tutuklandı

Konya’da ayrıldığı Bahriye Kalaycı'yı öldürdükten sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan Fatih U. isimli erkek tutuklandı. Tutuklanan zanlı, tedavisinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilecek.

Kadın
  • 15.11.2024 11:53
  • Giriş: 15.11.2024 11:53
  • Güncelleme: 15.11.2024 11:59
Konya'da ayrıldığı kadını katleden erkek tutuklandı
Fotoğraf: Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org

Konya'da 2 Kasım günü ayrıldığı Bahriye Kalaycı’yı (24) katleden Fatih U. (27) tutuklandı.

İsmil Mahallesi'nde yaşanan olayda Bahriye Kalaycı'yı öldürdükten sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan Fatih U'nun (27) tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde savcılık talimatıyla ifadesi alındı.

Zanlının ifadesinde, şiddetli geçimsizlik nedeniyle maktulle geçen yıl ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.

Tutuklanan zanlı, tedavisinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilecek.

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