Konya'da ayrıldığı kadını katleden erkek tutuklandı
Konya’da ayrıldığı Bahriye Kalaycı'yı öldürdükten sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan Fatih U. isimli erkek tutuklandı. Tutuklanan zanlı, tedavisinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilecek.
Konya'da 2 Kasım günü ayrıldığı Bahriye Kalaycı’yı (24) katleden Fatih U. (27) tutuklandı.
İsmil Mahallesi'nde yaşanan olayda Bahriye Kalaycı'yı öldürdükten sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan Fatih U'nun (27) tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde savcılık talimatıyla ifadesi alındı.
Zanlının ifadesinde, şiddetli geçimsizlik nedeniyle maktulle geçen yıl ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.
Tutuklanan zanlı, tedavisinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilecek.