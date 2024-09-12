Konya'da bahçeye gömülü kadın cesedi bulundu
Konya'nın Karatay ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu. Yapılan inceleme sonucunda Ç.E. isimli kadına ait olduğu tespit edilen cesede ilişkin başlatılan soruşturmada yabancı asıllı 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Konya’da müstakil bir evin bahçesinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu.
Olay, merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaş Caddesi üzerinde müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri evin bahçesinde Ç.E. isimli kadının cesedini toprağa gömülü vaziyette buldu.
YABANCI ASILLI 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kadının cesedi gömüldüğü yerden çıkartılarak, Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili yabancı asıllı 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri devam eden zanlıların cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.