Konya'da balkondan düşen çocuk yaralandı
Kaynak: AA
Konya'nın Kulu ilçesinde balkondan düşerek yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.
Karşıyaka Mahallesi Kemer Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katında arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğu N.N.A, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çocuk, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralandığı öğrenilen çocuk, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.