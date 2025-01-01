Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Konya'da barakada çıkan yangında 1 kişi öldü

Konya'nın Çumra ilçesinde Mustafa Can isimli 32 yaşındaki erkek, yaşadığı barakada sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 01.01.2025 17:50
  • Giriş: 01.01.2025 17:50
  • Güncelleme: 01.01.2025 17:50
Kaynak: AA
Konya'da barakada çıkan yangında 1 kişi öldü

Konya'nın Çumra ilçesinde barakada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

İzzetbey Mahallesi İstasyon mevkisinde Mustafa Can’ın (32) yaşadığı barakada sobadan sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası barakada yapılan incelemede Mustafa Can'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Can’ın cenazesi, yarın öğle namazını ardından defnedilecek.

BirGün'e Abone Ol