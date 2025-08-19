Konya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde otogarda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
İlçedeki otogar girişinde aralarında husumet bulunan N.B. ile A.S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S. (30) ve N.B. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan A.S, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elinden yaralanan N.B. de polis ekiplerince hastaneye götürüldü.