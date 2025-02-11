Konya'da bir erkek, aracında öldürülmüş halde bulundu

Konya'da 'dini nikahlı evli' olduğu Şuayip Demir isimli kişiyi öldürdüğü iddia edilen A.K. isimli kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şuayip Demir'in (32), sabaha karşı Gödene Mahallesi'ndeki aracında göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, geceyi Demir'in yanında geçirdiği tespit edilen ve olayı da ihbar eden 'dini nikahla evli' olduğu A.K'yi (35) gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.