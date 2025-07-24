Konya'da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını bıçakladı

Konya’da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını bıçakladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Emir Karaaslan Sokak’ta meydana geldi.

M.İ. (45) boşanma aşamasında olduğu Z.İ. ile yaşadığı evin yanındaki sokakta tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönüşürken, M.İ. yanında bulunan bıçakla Z.İ'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Z.İ, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.