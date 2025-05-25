Konya'da bir erkek, evli olduğu kadını katletti

Konya'da bir erkek, evli olduğu kadını bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayıp olayı bildiren fail erkek, polis ekipleri gelene kadar kadının başında bekledi.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'taki bir sitede meydana geldi.

Edilinen bilgiye göre, İ.Ö. (43) ile Nuran Öner (42) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. İ.Ö., Nuran Öner'i bıçakladı.

Fail erkeğin "Eşimi bıçakladım" ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Nuran Öner’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının başında bekleyen İ.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İ.Ö. ile Nuran Öner'in 3 çocukları olduğu ve cinayet sırasında çocukların evde oldukları öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.