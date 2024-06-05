Konya'da bir kadın silahla öldürülmüş halde bulundu: 6 kişi gözaltına alındı
Konya'nın Karapınar ilçesinde Hediye K. isimli kadın, yaşadığı evde, silahla başından ve göğsünden vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından Hediye K'nin evli olduğu emin K. isimli erkek ve 5 Afgan asıllı kişi gözaltına alındı.
Konya'da Hediye K. isimli kadının başından ve göğsünden vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Karapınar ilçesinde Yelekli Yaylası'nda meydana geldi.
Hediye K'nin evde intihar etmiş olabileceği şeklinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir ihbar yapıldı.
İhbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Hediye K'nin başı ile göğsünden tabancayla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayda kullanılan tabancayı da evde buldu.
EŞİ ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİ
Hediye K'nin cansız bedeni, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, çelişkili ifadeleri nedeniyle Hediye K'nin eşi Emin K. ile olayla bağlantıları olabileceği üzerinde durulan, aynı yaylada çalışan Afganistan asıllı 5 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. Hediye K'nin cansız bedeni ise otopsi sonrası Apak Mezarlığı'na defnedilecek.