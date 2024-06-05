Konya'da bir kadın silahla öldürülmüş halde bulundu: 6 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Hediye K. isimli kadın, yaşadığı evde, silahla başından ve göğsünden vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından Hediye K'nin evli olduğu emin K. isimli erkek ve 5 Afgan asıllı kişi gözaltına alındı.

Kadın 05.06.2024 16:45 Giriş: 05.06.2024 16:45

Güncelleme: 05.06.2024 16:59 Kaynak: DHA

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