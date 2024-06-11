Konya'da bir kadın silahla vurulmuş halde otomobilde bulundu

Konya'da 28 yaşındaki Funda K, araç içerisinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. Genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Meram ilçesinde, araç içerisinde göğsünden vurulmuş halde bulunan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 01.15 sıralarında merkez ilçeye bağlı Sahibiata Mahallesi Hünkar Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki 42 EAG 07 plakalı araç içerisinde 28 yaşındaki Funda K'yi komşuları göğsünden tabancayla vurulmuş halde buldu. Komşular kendi araçları ile yaralı Funda K'yi Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Burada tedavi altına alınan genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri Funda K'nin yaralı olarak bulunduğu araç içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili Funda K'nin erkek arkadaşı T.U. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.