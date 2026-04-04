Konya'da bir kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi: Yaşlı adam hayatını kaybetti
Seydişehirnde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Mustafa Beşil, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Beşil’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
Hacıseyitali Mahallesi'ndeki 2 katlı evin birinci katında yalnız yaşayan Mustafa Beşil'in (76) hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Beşil'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Sobadan sızan gazdan zehirlendiği anlaşılan Beşil'in cenazesi, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.