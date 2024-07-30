Konya'da bir kişi tarlada ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde yakınlarınca kayıp olduğu ihbarı yapılan M.E, tarlada ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel 30.07.2024 09:27 Giriş: 30.07.2024 09:27

Güncelleme: 30.07.2024 09:29 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA