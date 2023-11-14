Konya'da bir tırda 4 milyon sahte bandrollü makaron ele geçirildi

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kent girişinde durdurulan bir tırda, 4 milyon sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.

Selçuklu ve Karatay ilçesinde tespit edilen iki iş yerine düzenlenen operasyonda 3 bin 217 paket gümrük kaçağı sigara, 525 sahte elektronik cihaz etiketi, 80 gümrük kaçağı matkap ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.