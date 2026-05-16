Konya'da bir üniversite öğrencisi anne ve babasını öldürdü!

Konya'da hukuk fakültesi öğrencisi olduğu belirtilen Cihan Dinçer, annesi Nazife ile babası Gökhan Dinçer'i bıçaklayarak öldürdü.

Meram ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, parkta elleri kanlı şekilde oturan Cihan Dinçer’i fark etti. Dinçer, durumu sorgulayan polislere anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Dinçer'in tarif ettiği Benekli Sokak'taki 2 katlı evin giriş katına giden polis, adreste kapıyı kimse açmayınca olay yerine itfaiye çağırdı.

İtfaiye ekiplerinin kapısını açtığı eve giren ekipler, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner Nazife ve Gökhan Dinçer çiftini bıçaklanarak öldürülmüş buldu.

Cihan Dinçer gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.