Konya'da borç kavgası: 1 ölü

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, Seyit Ali D., 'borç' kavgasında Ali Güneş'i tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 23.00 sıralarında, Kızılcalar Mahallesi 153367 Sokak'ta meydana geldi. Seyit Ali D. ile Ali Güneş arasında borç nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Seyit Ali D., Güneş'e tüfekle ateş etti. Karnından yaralanan Ali Güneş yere yığılırken, şüpheli polis merkezine gidip teslim oldu. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Güneş'in öldüğü belirlendi. Ali Güneş'in cansız bedeni, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA