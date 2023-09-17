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Konya'da çamaşır makinesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Ajans Haberleri
  • 17.09.2023 15:06
  • Giriş: 17.09.2023 15:06
  • Güncelleme: 17.09.2023 15:06
Kaynak: AA
Konya'da çamaşır makinesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Konya'da 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin peşine düştü.

Karatay ilçesi Hacı Hasan Mahallesi'nde ekipler, şüpheli Cevzet K'yi yakaladı.

Detaylı arama yapan ekipler, şüphelinin aracında yer alan çamaşır makinesi ve elektrik sobasının içine gizlenmiş, paketler halinde 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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