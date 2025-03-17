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Konya'da çayevine torpil atan 2 çocuk, mekanda oturanlar tarafından darp edildi

Konya'da çayevine torpil atan 2 çocuk çay içenler tarafından darp edildi.

Yurt
  • 17.03.2025 23:15
  • Giriş: 17.03.2025 23:15
  • Güncelleme: 17.03.2025 23:18
Kaynak: iHA
Konya'da çayevine torpil atan 2 çocuk, mekanda oturanlar tarafından darp edildi
FOTOĞRAF: İHA

Konya'da çayevine torpil atan 2 çocuk, çıkan kavgada darp edilerek yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Fındıkköy Sokak'ta bulunan bir çayevinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y. (15) ve K.Ü. (15) çayevine torpil attı.

Çayevinde bulunan B.K. ve arkadaşları duruma tepki göstererek, torpil atan çocuklarla tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y. ve K.Ü. darp edilerek yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar ambulansla Numune Hastanesine kaldırılırken, çocukları darp eden şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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