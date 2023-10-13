Konya'da çekiciyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde çekiciyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Murat A. idaresindeki 42 APY 421 plakalı çekici, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Yeniköy Mahallesi yakınlarında Murat Yardım (53) yönetimindeki 42 U 9563 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Yardım ile yanındaki Durkadın Yardım yaralandı.

Sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çekici sürücüsü Murat A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.