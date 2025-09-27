Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi
Konya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi

Konya'nın Güneysınır ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 27.09.2025 20:32
  • Giriş: 27.09.2025 20:32
  • Güncelleme: 27.09.2025 20:34
Kaynak: AA
Konya'nın Güneysınır ilçesi Sofular mevkisinde, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet İ, Nebi S. ve Mikail Ö. tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Mehmet İ, silahla Nebi S. ve Mikail Ö'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Nebi S. ve Mikail Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmaya teslim olan zanlının işlemleri sürüyor.

