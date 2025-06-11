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Konya'da çıkan yangında 2 bin 500'e yakın saman balyası zarar gördü

Ajans Haberleri
  • 11.06.2025 19:15
  • Giriş: 11.06.2025 19:15
  • Güncelleme: 11.06.2025 19:15
Kaynak: AA
Konya'da çıkan yangında 2 bin 500'e yakın saman balyası zarar gördü

KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde çıkan yangında 2 bin 500'e yakın saman balyası zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'nde Mehmet Emin Adıgüzel'e ait evin, içinde saman balyaları bulunan bahçesinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin ve iş makinalarının müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle, 2 bin 500'e yakın saman balyası ile bahçedeki ahır zarar gördü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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