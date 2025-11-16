Konya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

KONYA (AA) - Konya'nın Doğanhisar ilçesinde müstakil 2 evde çıkan yangın söndürüldü, evler kullanılamaz hale geldi.

Davras Mahallesi'nde Ahmet Yılmaz ve oğlu Fahri Yılmaz'a ait bitişik iki müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Evin yanındaki samanlık tamamen yanarken, evler de yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.