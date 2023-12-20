Konya'da çocuğuna cinsel istismarda bulunan baba hakkında karar
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 9 yaşındaki B.G.Ş'e cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu baba M.Ş'ye 18,5 yıl hapis cezası verildi.
Konya'da cinsel istismar iddiasıyla yargılanan baba M.Ş. 18,5 yıl hapse çarptırıldı.
Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu M.Ş. ve taraf avukatları katıldı.
Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan M.Ş, karar öncesi son sözünde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, M.Ş'ye cinsel istismar suçlamasıyla 18 yıl 6 ay hapis verdi.
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Beyşehir ilçesi Hüyük Mahallesi'nde 9 yaşındaki B.G.Ş'ye babasının cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Beyşehir Cumhuriyet Savcılığına başvurulmuş, tutuklanan M.Ş'ye 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.