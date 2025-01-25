Konya'da çöken bina: 4 kişi gözaltına alındı
Konya'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Enkazdan yaralı halde çıkarılan 3 kişinin hastanedeki tedavileri sürerken enkazda bulunduğu değerlendirilen 2 kişiye henüz ulaşılamadı. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 12 saattir devam ediyor.
Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
ENKAZ ALTINDAKİ 2 KİŞİYE HENÜZ ULAŞILAMADI
Yaklaşık 12 saattir alanda faaliyet yürüten ekipler, enkazda oldukları değerlendirilen 2 kişiye ulaşmaya çalışıyor.
Çalışmalarda gerekli teknik ekipman ile arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.
Öte yandan enkazdan yaralı halde çıkarılan 3 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.