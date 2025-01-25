Konya'da çöken binada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Konya Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde dün akşam saatlerinde çöken binada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Binada 5 kişinin olduğu yönünde bilgiler varken 3 kişi enkaz altından çıkarıldı. Konya Valiliği, kurtarılan 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış, bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

Enkaz altındaki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Binanın çökmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.