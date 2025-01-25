Konya'da çöken binada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Konya'da dün akşam çöken binada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişinin bulunduğu tahmin edilen 3 katlı binada 3 kişi kurtarılmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Konya Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde dün akşam saatlerinde çöken binada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Binada 5 kişinin olduğu yönünde bilgiler varken 3 kişi enkaz altından çıkarıldı. Konya Valiliği, kurtarılan 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış, bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.
Enkaz altındaki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Binanın çökmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.