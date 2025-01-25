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Konya'da çöken binada iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Konya'da dün akşam çöken binada iki kişi hayatını kaybetti. 5 kişinin bulunduğu 3 katlı binadan 3 kişi sağ olarak kurtarılmıştı.

Güncel
  • 25.01.2025 11:19
  • Giriş: 25.01.2025 11:19
  • Güncelleme: 25.01.2025 13:35
Kaynak: Haber Merkezi
Konya'da çöken binada iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Konya Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde dün akşam saatlerinde çöken binada iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Binada 5 kişinin olduğu yönünde bilgiler varken 3 kişi enkaz altından çıkarıldı. Konya Valiliği, kurtarılan 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış, bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

Binanın çökmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Konyada çöken bina: 4 kişi gözaltına alındı
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