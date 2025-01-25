Konya'da çöken binada iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı

Konya Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde dün akşam saatlerinde çöken binada iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Binada 5 kişinin olduğu açıklanırken 3 kişi enkaz altından çıkarıldı. Konya Valiliği, kurtarılan 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış, bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

Binanın çökmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, binada 5 kişinin bulunduğunu teyit ettiklerini ve arama-kurtarma çalışmalarını tamamlayarak enkaz kaldırma çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Yerlikaya şunları söyledi:

"Dışarıda kalan herkesle telefonla teyitleşildi. Kurtulanlardan içeride 5 kişinin kaldığı teyitlendi. Arkadaşlarımız peş peşe iki Suriyeli kardeşimizi çıkardı. Hastanede Tıp Fakültesi'nde ziyaretlerine gittik. Her birinin sağlık durumları iyi. Geride kalan ve karı-koca olduğunu öğrendiğimiz cansız bedenlere de ulaştık. Onları da sağ çıkarmak isterdik üzüntümüz büyük. Bina içinden başka bir ihbar almadık. Şu andan itibaren arama-kurtarma çalışmalarını bırakıyoruz ve kontrollü şekilde enkaz kaldırma çalışmalarına geçiyoruz. Sabah Adalet Bakanımız da 4 gözaltı olduğunu duyurmuştu. Yanındaki iki binayla ilgili de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı deprem dayanıklılığını çalışıyorlar."