Konya'da çöken binanın enkazından 1 kadının cansız bedeni çıkarıldı
Kaynak: AA
KONYA (AA) - Konya'da çöken binanın enkazından 1 kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekibi, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Ekiplerin çalışması sonucu enkazdan 23 yaşlarında bir kadının cansız bedeni çıkarıldı.
Enkazdan çıkarılan ceset, Konya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Beyşehir Caddesi'nde dün akşam 4 katlı bina çökmüş, yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 3 kişi sağ olarak çıkarılmıştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.