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Konya'da çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi serbest bırakıldı

Ajans Haberleri
  • 16.11.2024 13:34
  • Giriş: 16.11.2024 13:34
  • Güncelleme: 16.11.2024 13:35
Kaynak: AA
Konya'da çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi serbest bırakıldı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, yeni doğmuş kız bebeğini çöp konteynerine bıraktığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın salıverildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince dün evinde yakalanan Suriye uyruklu H.E.S'nin (28) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen kadın, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak'ta 13 Kasım'da, çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bebek, Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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