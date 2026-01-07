Konya'da define ararken patlama meydana geldi: 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde define aramak amacıyla yapılan kazı sırasında karşılarına çıkan kayayı gübre ile parçalamak isterken meydana gelen patlamada Özer S. ve Tahsin E. yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Zengen ve Kutören Mahallesi bölgesinde meydana geldi.

Özer S. ve Tahsin E., define aramak için kazı yaptıkları sırada karşılarına çıkan kayayı parçalamak için gübreden hazırladıkları patlayıcı kullanmak istedi.

Gübrenin sıkıştırılması sırasında patlama meydana geldi. Özer S. ve Tahsin E., patlama sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine adresi jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı 2 kişi ambulansla Niğde'deki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yaralıların tedavisi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.