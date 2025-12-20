Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti
Konya’nın merkez Karatay ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpıp devrilmesi sonucu 15 yaşındaki Y.K. hayatını kaybetti. Kazada sürücü M.Y.K. yara almadan kurtulurken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Y.K’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
M.Y.K. idaresindeki 68 ABR 307 plakalı otomobil, Hamzaoğlu Mahallesi Büyük Kumköprü Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptıktan sonra yolun karşısına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta bulunan Y.K'nin (15) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü ise gözaltına alındı.