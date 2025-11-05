Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
B.Ü. (51) idaresindeki 06 BT 9874 plakalı otomobil, Çavuş Mahallesi yakınlarında refüje çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, araçtaki Ş.T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ile babası A.R.T, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.