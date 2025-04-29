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Konya'da devrilen otomobildeki karı koca yaralandı

Ajans Haberleri
  • 29.04.2025 18:17
  • Giriş: 29.04.2025 18:17
  • Güncelleme: 29.04.2025 18:17
Kaynak: AA
Konya'da devrilen otomobildeki karı koca yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya kara yolunun 132. kilometresi Ömeranlı Mahallesi'nde Kemal Uğur Aktunç (72) idaresindeki 34 CTF 697 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak orta refüje devrildi.

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan eşi Emine Aktunç (70), ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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