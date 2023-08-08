Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Konya'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Ajans Haberleri
  • 08.08.2023 15:11
  • Giriş: 08.08.2023 15:11
  • Güncelleme: 08.08.2023 15:11
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Konya'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü

Ahmet Tekin (46) yönetimindeki 36 AL 223 plakalı traktör, ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'ndeki Yaylacık Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücünün eşi Meryem Tekin (46), traktörün altında kaldı.

Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

​​​​​​​

BirGün'e Abone Ol