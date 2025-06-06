Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Konya'da devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 06.06.2025 09:49
  • Giriş: 06.06.2025 09:49
  • Güncelleme: 06.06.2025 09:49
Kaynak: AA
Konya'da devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 26 kişi yaralandı.

B.İ. yönetimindeki Lüks Ereğli firmasına ait 42 ERG 53 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Konya kara yolu Çakmaklı mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 10'u ağır 26 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol