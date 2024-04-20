Konya'da fırtına etkili oluyor

Belediye ekipleri, devrilen ağaçları, uçan çatıları ve kopan kabloları kaldırmak için çalışma yürütüyor

Konya'da fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde gece başlayan kuvvetli rüzgar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Selçuklu ilçesinde bazı ağaçlar devrildi, trafikte aksamalar yaşandı.

Karatay ilçesinde ise bir binanın uçan çatısı Sedirler Köprülü Kavşağı'na düştü. Fırtına nedeniyle bazı sokaklarda elektrik kabloları koptu.

Belediye ekipleri, devrilen ağaçları, uçan çatıları ve kopan kabloları kaldırmak için çalışma başlattı.