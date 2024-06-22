Konya'da hafif ticari araç devrildi: 3'ü çocuk 4 ölü, 2 yaralı

Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Konya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Konya-Adana kara yolunda Ereğli istikametine seyreden Abdurrahman K. (29) yönetimindeki 65 NY 981 plakalı otomobil, İsmil Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Kazada, araçta bulunan Kübra B. (3) ve Öykü B. (5) yaşamını yitirdi. Sürücü ile Selma K. (36), Melek K. (6) ve Büşra B. (24) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdurrahman K. ve Melek K. de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Selma K. ve Büşra B'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.